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Признают только грубую силу: Минобороны рассекретило архивы

Фото: Вдовенко В./Фотохроника ТАСС
В плен к советским под Севастополем попал праправнук графа Цеппелина

Минобороны по традиции рассекретило часть своих документов, на этот раз, посвященных освобождению Севастополя или Крымской наступательной операции 1944 года. Город, как известно, отбили у гитлеровцев в мае, но целый месяц продолжались ожесточенные бои, так как немцы отлично понимали стратегическое значение полуострова.

Данные архивов отлично передают масштабы боевых действий. Так, в одном из документов говорится, что с 7 апреля по 12 мая 1944 года ночные бомбардировщики совершили 12405 боевых вылетов, истребители – 10740, штурмовики – 4677, дневные бомбардировщики – 1437. Было сбито 37 "Юнкерсов" Ю-87, 113 "Мессеров" Ме-109, 130 "Фокке-Вульфов" ФВ-190.

Учитывая, что это данные всего за месяц, это очень много. К документам прилагаются фотографии с уничтоженными самолетами, в частности, расстрелянным из пулемета "Мессером" и покореженными "Фокке-вульфами" в результате попадания ФАБ-100. Более мощными ФАБ-250 советские летчики уничтожали ДОТы. Самолетов много разбомбили на аэродроме м. Херосонес.

Интересны показания попавшего в плен немецкого пилота 24-летнего Арнольда Цеппелина, оказавшегося праправнуком легендарного графа Цеппелина. Графского титута у него не было, хотя отец на тот момент являлся богатым землевладельцем. На войну пошел добровольцем. Совершил 13 боевых вылетов, сопровождал морские караваны в Черном море. На допросе рассказал о количестве самолетов и командном составе части, в которой служил.

Фото:Фотохроника ТАСС

Другого пленного – врача Рудольфа Руттенштейнера, австрийца по национальности, вероятно использовали для пропаганды. Не питая особой симпатии к немцам, австриец обрисовал в своем труде очень неприглядный портрет немцев. В частности, он отметил, что для немца не существует дисциплины кроме той, которая покоится на грубой силе, и немец будет насиловать, зверствовать и убивать, если будет уверен, что делает это по праву. Руттенштейнер рассказал об упаднических настроения в немецкой армии – многие офицеры давно перестали верить в победу Гитлера, а вот солдаты были менее информированы о положении на фронтах.

Александр ИЛЬИН
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