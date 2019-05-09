Нибиру
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Американские журналисты выяснили, что Пентагон и ЦРУ с 2017-го применяют необычную ракету в операциях в Ливии, Сирии и других странах. Об этом рассказали как бывшие, так и нынешние чиновники США.
Оружие является модифицированной версией ракеты Hellfir, у которой есть боеголовка с холостым оснащением. Ракета под названием R9X точно падает на жертву и пробивает даже крыши зданий. У нее есть 6 лезвий, которые выпускаются за несколько секунд до попадания в цель. Военные даже дали ракете название "Ниндзя-бомба".
Как отмечает The Wall Street Journal, это оружие применяется крайне редко. Например, его используют, когда знают точное местоположение лидера террористической группировки, но другое оружие может унести жизни мирных граждан.
Возмущению Незалежной нет предела