Оружие разбрасывает лезвия, "разрезающие все на своем пути"

Американские журналисты выяснили, что Пентагон и ЦРУ с 2017-го применяют необычную ракету в операциях в Ливии, Сирии и других странах. Об этом рассказали как бывшие, так и нынешние чиновники США.

Оружие является модифицированной версией ракеты Hellfir, у которой есть боеголовка с холостым оснащением. Ракета под названием R9X точно падает на жертву и пробивает даже крыши зданий. У нее есть 6 лезвий, которые выпускаются за несколько секунд до попадания в цель. Военные даже дали ракете название "Ниндзя-бомба".

Как отмечает The Wall Street Journal, это оружие применяется крайне редко. Например, его используют, когда знают точное местоположение лидера террористической группировки, но другое оружие может унести жизни мирных граждан.