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Москва развернет новейшие "Витязи" на Восток

Фото: commons.wikimedia.org
Стало известно место дислокации зенитно-ракетных систем

Мобильные комплексы С-350, призванные заменить в войсках своих предшественников, системы С-300, будут в первую очередь направлены на защиту стратегически важных объектов в регионах Сибири. Первые установки решено передать 24-й мобильной зенитной ракетной бригаде, которая дислоцирована в столице Хакасии Абакане.

Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце этого года. Дивизионы "Витязей" позволят прикрыть "зонтиком" огромные территории на востоке страны, передают "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

С-350 не будут стоять на одном месте: в случае необходимости их перебросят в любой район. Зенитчики, прибыв на новое место, обязаны будут быстро развернуть технику, отстреляться и сразу сменить место дислокации, сообщили в оборонном ведомстве. Системы будут действовать в тандеме с зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь". Их можно будет перемещать не только своим ходом, но и железнодорожным, водным и авиатранспортом.

Еще один плюс "Витязя" в большом боекомплекте. Система состоит из нескольких мобильных боевых модулей на колесных шасси: пункта боевого управления, куда поступает вся оперативная информация о воздушной обстановке, двух многопрофильных радиолокационных станций и новых самоходных пусковых установок. Каждая из них способна нести 12 зенитных ракет. У комплекса более раннего поколения, С-300, таких ракет в боекомплекте было всего четыре.

Фото: www.globallookpress.com

С-350 способна использовать два типа боеприпасов: ракету малой дальности 9М100, оснащенную инфракрасной головкой самонаведения, и изделие средней дальности 9М96 с "интеллектуальной" боевой частью. Вместе они гарантируют уничтожение как современных, так и перспективных средств нападения: баллистических, крылатых ракет, истребителей, беспилотников и стратегических бомбардировщиков.

"Витязь" предназначен для обороны административных, промышленных, инфраструктурных и военных объектов от массированных ударов с воздуха. Он может работать как автономно, так и в составе группировок ПВО, ВКС и сухопутных войск при управлении из единого командного пункта.

Бригада из Абакана, которая получит С-350, является единственным зенитным соединением, которое входит в состав Воздушно-космических сил, а не ПВО. В случае успеха эксперимента опыт этой бригады может быть широко использован в дальнейшем.

Андрей ФИЛАТОВ
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