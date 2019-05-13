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Российский самолет совершит наблюдательный полет над США

Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Ту-154МЛК-1 поднимут в воздух с американской базы

Россия проведет наблюдение в воздушном пространстве США согласно договору об открытом небе между странами. Полет будет выполнен с 12 по 20 мая.

Как сообщает издание Минобороны РФ "Красная звезда", наблюдательный полет совершит Ту-154М-ЛК-1, который базируется на аэродроме "Роузкранс" в штате Миссури. Он будет следовать оговоренному с американской стороной маршруту. Кроме того, специалисты США будут находиться на его борту и следить за тем, чтобы самолет не нарушал положений, прописанных в договоре.

Отмечается, что Ту-154МЛК-1 предстоит пролететь не более 4,8 тыс. километров.

Выполняемое в воздушных границах наблюдение является важной частью договора об открытом небе, который был заключен между Москвой и Вашингтоном с целью достичь взаимной открытости в военной сфере, доверия и безопасности.

Ту-154МЛК-1 – самолет-лаборатория, оборудованный радиолокационной системой "Ронсар". Разработан в НИИ "Кулон" и используется по программе "Открытое небо".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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