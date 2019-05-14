Уже скоро: Россия предупредила мир о запуске ядерных боеголовок американцами

Вашингтон активно ввозит в страны Старого Света оружие массового поражения

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков заявил, что США готовятся применить ядерное оружие в Европе с разрешения лидеров стран.

"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств",

– цитирует Ермакова РИА "Новости".

Дипломат не понимает, как европейские страны так легко позволяют Вашингтону манипулировать собой. По его мнению, политики ставят своих граждан на грань ядерной катастрофы и полного уничтожения, передает телеканал "360".

Ранее МИД РФ выступило против выработки Договора о запрещении ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что этот документ не поможет ядерному разоружению, напоминает URA.RU.