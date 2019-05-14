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F-35 рушатся из-за птиц

Фото: flickr.com
Пернатые легко засекают стелсы

Новейшие американские истребители пятого поколения F-35, как и все остальные самолеты, оказались уязвимы перед обыкновенными птицами. Как пишет Marine Corps Times, ВВС США терпят многомиллионные убытки из-за "пернатых перехватчиков".

На прошлой неделе пилот F-35B, чей самолет приписан к базе "Ивакуни" в Японии, был вынужден экстренно вернуться на авианосец из-за столкновения с птицей. По данным представителя 1-го крыла Морской авиации Эрика Фланагана, ущерб составил порядка $2 млн и был причислен к высшей категории "А".

Ранее, 17 апреля этого года, на полигоне "Холломан" в Нью-Мексико F-16 столкнулся с ястребом, который буквально застрял в истребителе. Бедная птица оказалась зажата в люке, куда убираются передние шасси.


В подобных случаях, которые довольно нередки, птиц отправляют в Смитсоновский институт, где определяется вид и восстанавливается картина ЧП.

Третьего мая пилот F/A-18 вылетел с базы "Майнтин-Хоум" в штате Айдахо, однако из-за попадания птицы начался пожар в двигательном отсеке. Пилоту удалось посадить самолет.

От птиц традиционно страдают пассажирские авиалайнеры. Пока люди не придумали ничего лучше, как истреблять птиц вблизи аэродромов. Так, международный аэропорт Hartsfield-Jackson в Атланте готов платить $50-67 тыс. тому, кто придумает, как отучить птиц "атаковать" самолеты и будет претворять задумку в жизнь.

Александр ИЛЬИН
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