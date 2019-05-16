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Откуда взяться лишним 60 Су-57: в Кремле объяснили

Фото: www.globallookpress.com
Поможет перераспределение

После заявления Владимира Путина об увеличении заказа на Су-57 с 16 до 76 единиц, военные эксперты высказали опасение, что военным придется сэкономить на оборудовании для истребителя, чтобы самолет получился дешевле.

Как отмечает автор блога в телеграм-канале "Оперативная линия", при увеличении заказа и уменьшении стоимости единицы на 20% к 2028 году можно заказать примерно 20 самолетов, но никак не 60. Для этого неизбежно понадобится увеличение стоимости Государственного контракта на закупку.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, каким образом может быть увеличен заказ. По его словам, это удастся за счет снижения их стоимости и внутреннего перераспределения средств.

"Здесь не идет речь о простой математической формуле... Речь идет о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы", – цитирует РИА "Новости" Пескова.

Ранее ряд авторитетных зарубежных изданий опубликовали статьи, в которых назвали количество заказанных Су-57 очень незначительным. Поэтому эти истребители якобы не будут делать погоду в российских ВКС, а основная нагрузка ляжет на самолеты четвертого поколения, вроде Су-35С и Су-30СМ, а Су-57 странам НАТО бояться нечего.

Александр ИЛЬИН
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