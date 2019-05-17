С-400 будет бессилен против шквала ракет НАТО

Запуск новой ракеты займет слишком много времени

Журнал The National Interest опубликовал очередную статью, которая якобы "развенчивает миф" об С-400, которую российские СМИ подают как едва ли не лучшую в мире зенитно-ракетную систему большой и средней дальности.

Американское издание взяло интервью у заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина. Военный эксперт объяснил, каким образом НАТО может прорвать российскую оборону ПРО с С-400, "Торами", "Панцирями" и другими комплексами.

По его словам, США могут устроить атаку крылатыми "Томагавками" и ракетами Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), и российские ПВО ничего с этим не смогут поделать. Теоретически эти комплексы могут сбить ракеты, однако системы не могут стрелять так быстро, чтобы сбить все ракеты.

"Боевые алгоритмы С-300П и С-400 предусматривают использование двух ракет против одной цели в автоматическом режиме ведения боя. Можно только переключиться на режим "одна ракета на одну цель" вручную", – подчеркнул Храмчихин.

По его словам, 64 ракеты в лучшем случае собьют 64 ракеты, а скорее всего, максимум 32. При этом стандарт "идеальной" перезарядки для одной установки – это 53 минуты, а это значит, что следующую цель комплекс может уничтожить только через час. Это слишком долго.



Более того, Храмчихин не верит, что новые ракеты подвезут даже за час, так как их надо везти с баз хранения и подготовки ракет, поэтому речь идет о часах, если не днях.

Стоит отметить, что С-400 будут действовать в комплексе с другими системами, а в случае интенсивной атаки, вопрос с логистикой будет решаться. Наводит на определенные мысли популярность С-400 во всем мире. Вряд ли Китай, Турция и Индия стали бы покупать такой "безнадежный" комплекс за такие деньги.