Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Белоруссии создают аналог "Искандеру"

Фото: www.globallookpress.com
Минск усиливает боеспособность армии

Белоруссия разрабатывает новую тактическую баллистическую ракету и пусковой контейнер для нее. Макет показали на международной выставке вооружений МILЕХ 2019 в Минске.

Представитель завода точной электромеханики (ЗТЭМ) рассказал, что это оружие в перспективе может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского комплекса "Иcкандeр-M".

Отмечается, что дальность стрельбы комплекса составит 300 км, а точность наведения 30 м. При этом время подготовки к пуску займет менее 10 минут, передает ТАСС.

Ракетный комплекс назвали В-200 "Полонез". Минск приобрел его у Пекина и планирует дальнейшую модернизацию.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пропавший малайзийский "Боинг" засекли российские спутники

В деле появился новый поворот

Скандал вокруг захвата Курил разгорается с новой силой

Борьба за спорные территории продолжается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей