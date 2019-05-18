В Белоруссии создают аналог "Искандеру"

Минск усиливает боеспособность армии

Белоруссия разрабатывает новую тактическую баллистическую ракету и пусковой контейнер для нее. Макет показали на международной выставке вооружений МILЕХ 2019 в Минске.

Представитель завода точной электромеханики (ЗТЭМ) рассказал, что это оружие в перспективе может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского комплекса "Иcкандeр-M".

Отмечается, что дальность стрельбы комплекса составит 300 км, а точность наведения 30 м. При этом время подготовки к пуску займет менее 10 минут, передает ТАСС.

Ракетный комплекс назвали В-200 "Полонез". Минск приобрел его у Пекина и планирует дальнейшую модернизацию.