Поводом для нападок стал плановый полет Ту-154

Эстония возмущена действиями самолета ВМФ РФ, который оказался в воздушном пространстве прибалтийской страны. По этому поводу Таллин выразил свой протест Москве.



Инцидент произошел в субботу, 18 мая. Как утверждают Силы обороны Эстонии, самолет Ту-154 пересек воздушную границу и пролетел над территорией населенного пункта Вайндлоо. У самолета работал транспондер, пилоты следовали представленному плану полета.

"Самолет находился менее чем в минуте в эстонском воздушном пространстве. Приемоответчик самолета был включен, и план полета был на месте. Самолет поддерживал радиосвязь со службами воздушного движения Эстонии", - говорится в заявлении от 20 мая.

После этого в понедельник, 20 мая, в МИД Эстонии был вызван посол РФ, ему вручили ноту протеста.

Силы обороны Эстонии отмечают, что до этого момента к российским самолетам подобных претензий в нынешнем году еще не было.