Взорвали с шоколадом: НКВД не щадил украинских националистов

Коновальцу не простили "кумовство" с Гитлером

Отравление Скрипалей, смерть Литвиенко, убийство Олеся Бузины – эти громкие дела моментально обрастали медийным шумом и загадками. До сих пор нет официальной информации, кто это сделал. Скорее всего, пройдет десятилетие, а может больше, и эти данные появятся в открытом доступе. Но пока это совершенно секретно.

23 мая в 1938 г. в Роттердаме сотрудником НКВД, легендарным Павлом Судоплатовым был уничтожен один из лидеров украинских националистов Евгений Коновалец.

Советский разведчик украинского происхождения несколько лет завоевывал доверие политика, прежде чем вручил Коновальцу бомбу в коробке шоколадных конфет. Считается, что разведчик ликвидировал националиста по приказу Сталина.

Действовал Судоплатов профессионально. Передав Коновальцу коробку, он купил новую одежду в ближайшем магазине и уехал из города уже с другими документами. Взрыв прозвучал на улице Коолсингел, около отеля "Атланта". Украинский националист погиб на месте, еще двое прохожих были ранены.

Если вчитаться в биографию Коновальца, то невольно напрашиваются параллели с сегодняшней ситуацией. Один из глав Организации украинских националистов (ОУН) практически с самого начала, полковник Евген Коновалец ставил целью провозглашение единого независимого украинского государства. О сильной и единой Украине говорят и сегодняшний националисты, которые не признают на территории страны никакого другого языка, кроме украинского.





Как и современные киевские политики, полковник ездил в Канаду, США, где создал американскую "Организацию государственного возрождения Украины" и канадское "Украинское национальное объединение". Коновалец ставил целью сплотить украинцев во всем мире националистической идеей. Организации, поддерживающие ОУН, были созданы в Гданьске, Вене, Брюсселе, Женеве, Париже, Праге.



К слову, послужной список у Коновальца богатый: он воевал в рядах австро-венгерской армии в Первую мировую войну, будучи командиром Украинских сечевых стрельцов. Затем уже возглавил Украинскую войсковую организацию (УВО).

Судоплатов в своих мемуарах писал, что националиста решили ликвидировать, после того как тот наладил связь с Гитлером, и они начали обсуждать совместные действия против СССР.

По информации разведчика, УВО еще в 1920-х гг. сотрудничала с немецкой разведкой, а с приходом к власти Гитлера эти власти только укрепились.

Судоплатов утверждает, что Коновалец лично виделся с Гитлером несколько раз, а во время одной из встреч будущий фюрер предложил, чтобы несколько сторонников Коновальца прошли курс обучения в нацистской партийной школе в Лейпциге.

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. сотрудники ОУН, прошедшие стажировку в Германии, совершили несколько диверсионных и террористических актов на территории Польши. Так, в 1934 г. в Варшаве они убили министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого, а во Львове – сотрудника советского консульства Андрей Майлова.

Однако от террора погиб и сам Коновалец. На Лубянке операцию охарактеризовали как "артистическую и интеллигентную" или "классическую".

Впрочем, убийство националиста не уничтожило ОУН. В итоге произошел раскол организации на два крыла, одно из которых возглавил Степан Бандера. Впоследствии он и вышел на первые роли.