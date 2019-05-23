Приамурье от китайцев будут защищать Т-80БВМ

"Арктический танк" катит по России

В Приамурье начали поступать новейшие модернизированные танки Т-80БВМ. Как сообщает "Военное.РФ" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО), в мотострелковое соединение, дислоцированное в Амурской области поступила партия из 40 машин.

"Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам", – заявили военные.

По плану войска ВВО должны пополнить 120 танков Т-80БВМ. Ранее эти машины не собирались модернизировать, однако милитаризация Арктики, и, по мнению некоторых военных экспертов, желание помочь "Омсктрансмашу", где эти танки делают, дали машине второй шанс.

Т-80БВМ стал менее прожорливым, хотя все равно потребляет больше топлива, чем Т-72, Т-90 и их производные. На машину установили новую систему включения генератора и стартера запуска двигателя, систему управления огнем "Сосна-У", а пушку заменили на более совершенную 2А46М-4.

Кроме того, так получил более современную динамическую защиту "Реликт" взамен "Контакта".