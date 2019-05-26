В небе над США показался Су-57

Из американского истребителя сделали копию российской техники

Пресс-служба американской авиабазы Неллис опубликовала необычный ролик, на котором показан F-16 перекрашенный под российский самолет Су-25.

Отмечается, что F-16 входит в эскадрилью "Агрессор", которая изображает противника на учениях. При этом основной костяк представляют старые F-5, однако после появления у России новейших самолетов добавили воздушное судно, имитирующее Су-57.

Правдоподобность обеспечивает не только краска, но и крупные бортовые номера красного цвета, используемые в ВКС России.