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США и Эстония откроют небо военному самолету РФ

Фото: www.globallookpress.com
Ту-154М совершит наблюдательные полеты

Российский Ту-154М ЛК-1 облетит территории США и Эстонии в рамках программы "Открытое небо". Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Воздушное судно будет летать над Соединенными Штатами с 28 мая по 3 июня. Планируется, что он облетит в общей сложности 4,9 тысяч км. Вылет планируется с аэродрома Райт-Паттерсон в штате Огайо, пишет "Красная звезда".Это уже второй по счету полет российских наблюдателей над Соединенными Штатами в мае. До этого российские самолеты поднимались между 12 и 20 мая, напоминает "Комсомольская правда".

По этой же программе Ту-154М ЛК-1 поднимется в небо над эстонским городом Тарту и проведет там пять дней – с 27 по 31 мая включительно. Дальность полета составит 800 км.

Как отмечает "Свободная пресса", Россия в свою очередь позволит совершить полеты самолетам Чехии, Великобритании и Белоруссии.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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