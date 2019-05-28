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У С-500 нашли уязвимость

Фото: mil.ru
ЗРК понадобится помощь для защиты

Новейшие комплексы ПВО С-500 "Прометей" еще находятся на стадии разработки, однако уже подверглись критике. Главный редактор журнала "Экспорт вооружения" Андрей Фролов утверждает, что ЗРК можно легко уничтожить, если их не прикроют системы малой и средней дальности.

"Сама по себе С-500 очень уязвима. Она должна быть элементом многоэшелонированной системы ПВО-ПРО. Чтобы покупать "Прометей", надо иметь на вооружении системы других классов: С-400, С-300, "Бук", "Тор", "Панцирь-С" и другие",

цитирует Фролова газета "Известия".

Он добавил, что комплекс легко вывести из строя относительно простыми средствами нападения. При этом Фролов отметил, что С-500 заинтересует многие страны и такие государства как Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Алжир и Иран захотят его приобрести, передает РИА ФАН.

В данный момент точные характеристики ЗРК неизвестны, однако они смогут уничтожать спутники и ракеты на больших расстояниях.

"С-500 – действительно прорыв, это принципиально новая система, хотя С-400 на данный момент является лучшей и действующей системой ближнего и среднего радиуса действия", – добавил Фролов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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