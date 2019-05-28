"Замволты" вскроют морскую оборону России

Третий эсминец-невидимка станет лучшим в серии

В США в настоящее время находятся на воде все три эсминца-невидимки "Замволт", с которыми у ВМС было столько проблем. Ненадежная силовая установка приводила корабли в ремонтные доки, однако теперь, как пишет Warrior Maven, с кораблями все в порядке, и они готовы здорово удивить российских и китайских конкурентов.

Что касается слабых мест, то во втором и третьем "Замволте" американцы использовали опыт, полученный в ходе эксплуатации головного эсминца.

Как заявил руководитель программы "Замволт" капитан Кевин Смит, головной корабль к концу этого года будет готов провести боевые стрельбы. Эсминец завершает дальний морской поход через Аляску и Гавайи и готовится к первому развертыванию в океане. Все системы вооружения и сложный софт корабля прошли тестирование.

Второй корабль – "Майкл Монсур" – проходит испытания, и, наконец, "Линдон Джонсон" спущен на воду и готов на 85%. Сейчас на нем осуществляется прокладка кабелей и достраиваются отсеки. Уже в сентябре эсминец подключат к электричеству.

"Все уроки, которые мы извлекли в 1000, мы применили в 1001 и сейчас мы объединяем все полученные знания для завершения третьего корабля", – сказал Смит.

Теперь главный вопрос заключается в том, смогут ли "Замволты" выполнять свою главную задачу – незаметно прокрадываться, минуя радары и наносить смертельный удар "Томагавками". Ранее в СМИ писали, что эсминец заметен на радаре, как рыбацкая лодка.

По мнению Warrior Maven, все намного сложнее, однако сглаженная форма корабля, отсутствие торчащих антенн выпирающих лестниц существенно снижает количество отражаемых радиолокационных сигналов.



На палубе "Замволта" не видно ни вооружений, ни локаторов, некоторые спрятаны под конусами, только вертолетная палуба выглядит достаточно традиционно.

На том же "Арли Берк" достаточно много антенн, мачт – всего этого нет на "Замволте". У него все датчики и антенны спрятаны, как у бомбардировщика B-2 или какого-то новейшего беспилотника.

Кроме того, стелс-эсминец намного тише благодаря силовой установке с электроприводом. Его будет сложно засечь с подлодки. Что касается вооружения, то кроме "Томагавков" у эсминцев будут лазерные пушки. Генератор мощностью в 78 мегаватт вполне позволяет использовать подобное оружие.