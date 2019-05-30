Грубая провокация: обвинения Пентагона назвали странными даже в США

Вашингтон готовится выйти из очередного договора

В российском МИДе официально ответили на высказывания начальника разведуправления Министерства обороны США Роберта Эшли. Накануне тот заявил, что Москва якобы тайно проводит ядерные испытания сверхмалой мощности в интересах модернизации своих боеприпасов.

МИД РФ в своем заявлении назвал это "грубой провокацией", которая нацелена очернение нашей страны.

"Как правило, подобные выпады происходят, когда в Вашингтоне вознамерились выйти из очередного международного договора или были уличены в его несоблюдении", – говорится на сайте российского ведомства.

В МИДе подчеркнули, что возвращение в эпоху ядерных испытаний чревато самыми тяжелыми последствиями для глобальной стабильности.

Журнал The National Interest, также известный своими "антироссийскими выпадами", попробовал разобраться в ситуации и пришел к выводу, что вероятность подобных испытаний в РФ ничтожно мала. А у Эшли нет никаких доказательство.

Даже в Ассоциации по контролю за вооружениями открестились от высказываний генерала, отметив, что Эшли заявил о таких возможностях России. Долгое время СССР, Китай и США проводили подобные испытания и им не составит никакого труда их повторить. Но Москве вовсе необязательно это делать для модернизации своих ядерных боеприпасов.

NI соглашается, что утверждение Эшли вполне в духе заявлений людей из администрации президента США, которые считают, что Вашингтон должен разорвать с Москвой все соглашения, ограничивающие ядерные вооружения. В том числе и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), у которого в США немало противников.