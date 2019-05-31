В мире рухнет система контроля ядерного оружия

Москва и Вашингтон сжигают мосты

США сами собираются провести испытания маломощных ядерных запасов для обновления арсенала, которое сейчас жизненно необходимо Вашингтону. Поэтому Пентагон начал нападки на Москву, чтобы переложить "с больной головы на здоровую".

К таким выводам пришел заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрий Суслов, выступая в пятницу на круглом столе в Москве.

По его мнению, США не обновили свои ядерные запасы из-за событий 11 сентября и последующей войны, но теперь планируют завершить начатое.

"Модернизировать арсенал можно и на основе лабораторных работ, однако они дороже, чем проведение ядерных испытаний, поэтому потребность их возобновить сложилась уже давно", – цитирует ТАСС Суслова.

Как считает эксперт, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не будет продлен, а за ним рухнут договоры о ядерном нераспространении и отказе от ядерных испытаний.

Трамп намерен устроить серьезную гонку вооружения с Россией и Китаем, поэтому в ближайшее время может рухнуть вся система договоров, сокращающих рост количества ядерных боеголовок.

При этом следующая система контроля будет сильно отличаться о той, которая сложилась в начале 1990-х. Появится больше участников гонки и самих видов вооружения, достаточно вспомнить гиперзвук и российский "Посейдон".