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Су-34 вязли курс на Челябинск

Фото: Интерпресс/ТАСС
Урал защитят лучшие истребители-бомбардировщики

Второй смешанный авиаполк, дислоцированный на аэродроме Шагол, пополнится в июне еще тремя истребителями-бомбардировщиками Су-34. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

По словам заместителя командира полка Дмитрия Карнаухова, группа специалистов уже убыла в Новосибирск для приемки на заводе трех машин. Он добавил, что в настоящее время идет формирование второй эскадрильи Су-34, и параллельно – переобучение летного и инженерно-технического состава, которое уже выполнено на 75%. Ранее летчики полка летали только на Су-24М.

Александр ИЛЬИН
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