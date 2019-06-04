Су-34 вязли курс на Челябинск

Урал защитят лучшие истребители-бомбардировщики

Второй смешанный авиаполк, дислоцированный на аэродроме Шагол, пополнится в июне еще тремя истребителями-бомбардировщиками Су-34. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

По словам заместителя командира полка Дмитрия Карнаухова, группа специалистов уже убыла в Новосибирск для приемки на заводе трех машин. Он добавил, что в настоящее время идет формирование второй эскадрильи Су-34, и параллельно – переобучение летного и инженерно-технического состава, которое уже выполнено на 75%. Ранее летчики полка летали только на Су-24М.