Москва сохранила крупнейший в мире ядерный арсенал

США действуют, как "лунатики", отрицая исходящую от России ядерную угрозу и медленно модернизирует свои ядерные запасы. К таким выводам пришел автор The National Interest Марк Шнайдер. По его мнению, до 2014 года американцы смотрели на Россию "сквозь пальцы", совершенно не обращая внимание на то, что Москва создает самый крупный ядерный арсенал в мире.

При этом модернизация происходит на фоне "катастрофичной" экономической политики российских властей. И именно ядерное оружие становится гарантом статуса великой державы. Доказательством этого является презентация гиперзвукового оружия во время обращения президента к Федеральному собранию в марте 2018 года. Вместо решения внутренних проблем, людям предлагают гордиться оружием массового уничтожения, которое должно защитить Россию от агрессии Запада.

Шнайдер приводит выдержки из "Обзора ядерной стратегии США 2018 года". В частности, в нем говорится, что хотя первоначально Россия вслед за Америкой произвела значительное сокращение своих стратегических ядерных сил, но при этом она сохранила большое количество нестратегического ядерного оружия.

Здесь стоит отметить, что и США сохранили свои ядерные бомбы в Европе и теперь намерены разместить на базах НАТО новейшие В-61-12. Параллельно идет разработка стелсов В-21 и новейшего беспилотного разведчика SR-72, которого в перспективе можно будет использовать как ударного.

Только сейчас, по мнению автора, США посмотрели на Россию "трезвым взглядом" и теперь восстанавливают мощь своего ядерного потенциала.