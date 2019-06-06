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Пилот F-35 наглядно объяснил плюсы своего истребителя

Фото: flickr.com
Самолет существенно опережает поколение 4++

Летчик-испытатель Lockheed Martin Тони Уилсон с позывным "Кирпич" провел целую видеоэкскурсию по истребителю F-35. К сожалению, внутрь кабины заглянуть не удалось, однако о некоторых интересных вещах пилот все-таки рассказал.

По его словам, преимущества F-35 не сколько в малозаметности, а в огромном количестве датчиков, дающих летчику преимущество, по сравнению с машинами четвертого поколения.

Уилсон отметил электро-оптическую систему наведения EOTS, датчик TFLIR (Targeting Forward-Looking Infrared), но подробнее всего остановился на DAS (Distributed Aperture Systems), которая включает шесть видеокамер. Благодаря ей пилот видит все на 360 градусов.

"Когда я летал на истребителе четвертого поколения, мне всегда приходилось оглядываться назад, чтобы не пропустить ракету с инфракрасной головкой самонаведения, но F-35 предупреждает тебя об этом намного раньше", – сказал пилот.

Также летчик отметил подключение к сети LINK 16, которая обеспечивает мгновенный обмен данных между подразделениями НАТО. Эскадрилья F-35 может действовать как единое целое, при этом пилоты знают, что происходит на земле.

По мнению Уилсона, один двигатель F-35 – это тоже преимущество, так как самолет сжигает меньше топлива и может дольше летать.


На самого большого внимания заслуживает шлем пилота F-35, которые стоит просто баснословных денег. На нем два визора: один защитный, на другой проецируется вся тактическая информация. Внутри встроены три системы слежения – GPS, инерциальная система слежения и, собственно, визуальная система слежения. Шлем оборудован двумя видеокамерами и камерой ночного видеонаблюдения.

Уилсон рассказал, что это очень удобно, так как на самолете четвертого поколения, приходится ее устанавливать отдельно.


Александр ИЛЬИН
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