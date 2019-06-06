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США собьют российские ракеты из космоса

Кадр youtube.com
Пенатогон всерьез озадачился пучковым оружием

Агентство по противоракетной обороне США (MDA) в настоящее время занимается поиском технологии, которая позволит сбивать лучом баллистические ракеты из космоса. Идея стала особенно актуальной после разработки Россией гиперзвукового блока "Авангард", а также ракеты "Сармат" с неограниченным радиусом действия.

Как пишет The National Interest, в MDA всерьез рассматривают возможность применения так называемого пучкового оружия, когда нейтральные атомы разгоняются до околосветовых скоростей и наносят мощный удар на огромных расстояниях.

MDA берет за основу проект "Пучковые эксперименты на ракетах" (Beam Experiments Aboard Rocket – BEAR), который был реализован в 1989 году. Тогда с ракетного полигона Уайт-Сандс запустили на околоземную орбиту прототип пучкового оружия. Спутник благополучно отработал на орбите и приземлился. Насколько сильным был луч, не сообщается, проект до сих пор засекречен. Однако можно с уверенностью сказать, что если бы СССР не потерпел поражение в холодной войне, американцы уже довели бы до ума свою разработку. Не только Россия реанимирует полузабытые проекты, вроде "Посейдона", но и Америка.

Фото: mil.ru

В марте этого года MDA объявило, что выделяет $380 млн на разработку пучкового оружия – все эти деньги будут потрачены в 2020 году, далее возможно дополнительное финансирование, если разработку сочтут перспективной.

Преимущество пучкового оружия перед противоракетами заключается в том, что оно поражает боеголовки еще в космосе, до того как они попадут в атмосферу. Однако ученым предстоит еще генерировать такой мощный поток атомов и разместить "пушку" на спутнике. По мнению экспертов, развитие этой технологии займет еще десятилетия, однако начало точно положено. 

Александр ИЛЬИН
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