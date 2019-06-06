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Боевые корабли НАТО вторглись в воды Балтики

Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Иностранные суда, в том числе из-за океана, хозяйничают в суровом море

В четверг, 6 июня, в Балтийское море пожаловали гости. В его акваторию вошла корабельная группа, состоящая из 15 судов НАТО и одного плавсредства ВМС США.

На борту американского десантного корабля-дока замечены морские пехотинцы, передает "Интерфакс" со ссылкой на своего осведомителя. Натовские визитеры в сопровождении заокеанского товарища с морскими пехотинцами на борту пришли с мирной миссией. 

Известно, что в море они проникли через пролив Большой Бельт в Дании и через немецкий Кильский канал. В водах Балтики боевые корабли проведут учения, которые начнутся 9 июня и без малого продлятся 2 недели. 

В них примут участие 18 "игроков" альянса и его союзники. К военным репетициям будут привлечены порядка 12 тыс. человек, 44 корабля, а также 40  самолетов и винтокрылых машин.

Ксения АНДРЕЕВА
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