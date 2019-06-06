Борту Минобороны не дали спокойно долететь до границ РФ

После гостеприимства Балтийского флота военный транспортный самолет Ил-20 столкнулся с подозрительными иностранцами. Так, возвращаясь в Москву, его попеременно сопровождали вначале шведский корабль, затем истребитель НАТО.

На борту крылатой машины РФ находилась делегация Общественного совета при Минобороны, уточняет "МК". Самолет шведских королевских ВВС, на подвесках крыла которого можно было рассмотреть боевые ракеты, находился в 50 метрах от Ил-20.

Иностранец пристроился буквально на 10 минут, затем исчез из поля зрения. Спустя полчаса на смену ему прибыл истребитель-перехватчик НАТО. F-16 подобрался ближе своего предшественника и сопровождал российский борт до домашних границ.