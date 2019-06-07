Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Военные НАТО отчаянно сражаются с российскими глушилками GPS

Фото: commons.wikimedia.org
Американские новинки привезут в Германию

Российские комплексы РЭБ, оставившие без связи подразделения НАТО в Скандинавии, не дают покоя американскому командованию. В Пентагоне разработали целый комплекс для защиты от "глушилок" Москвы.

Как пишет специализированный портал C4isrnet, система носит название Mounted Assured Positioning, Navigation and Timing, сокращенно MAPS. В нее входит специальный модуль защиты GPS, атомные часы в виде чипа для синхронизации антенны против помех. Оборудование позволяет определять точные координаты и время даже в условиях жесткого постановления помех.

Систему будут тестировать в Германии в сентябре этого года, в условиях максимально приближенных к боевым. Пока ее испытывали только в США, однако теперь ее будут применять на учениях, в том числе недалеко от российской границы.

По словам полковника армии США Николаса Киутаса, MAPS поможет не только справиться с помехами, но и установить местоположение российской "глушилки".

Стоит отметить, что Россия сильно преуспела в средствах РЭБ. Среди них "Красуха-2.0", "Мурманск-БН", "Борисоглебск-2", "Красуха-С4", "Свет-КУ", "Инфауна", "Лесочек", "Житель", "Дзюдоист", "Заслон-РЭБ" и многие другие.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Россия готовится к снятию санкционной блокады

Если Брюссель предложит мировую, то Москва ответит взаимностью

Британцы облили Москву грязью после заявления Путина о Скрипалях

В Соединенном Королевстве не верят в то, что Россия готова возобновить дружбу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей