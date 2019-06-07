Военные НАТО отчаянно сражаются с российскими глушилками GPS

Американские новинки привезут в Германию

Российские комплексы РЭБ, оставившие без связи подразделения НАТО в Скандинавии, не дают покоя американскому командованию. В Пентагоне разработали целый комплекс для защиты от "глушилок" Москвы.

Как пишет специализированный портал C4isrnet, система носит название Mounted Assured Positioning, Navigation and Timing, сокращенно MAPS. В нее входит специальный модуль защиты GPS, атомные часы в виде чипа для синхронизации антенны против помех. Оборудование позволяет определять точные координаты и время даже в условиях жесткого постановления помех.

Систему будут тестировать в Германии в сентябре этого года, в условиях максимально приближенных к боевым. Пока ее испытывали только в США, однако теперь ее будут применять на учениях, в том числе недалеко от российской границы.

По словам полковника армии США Николаса Киутаса, MAPS поможет не только справиться с помехами, но и установить местоположение российской "глушилки".

Стоит отметить, что Россия сильно преуспела в средствах РЭБ. Среди них "Красуха-2.0", "Мурманск-БН", "Борисоглебск-2", "Красуха-С4", "Свет-КУ", "Инфауна", "Лесочек", "Житель", "Дзюдоист", "Заслон-РЭБ" и многие другие.