Ми-28Н шокировал отдыхающих

Один из самых опасных ударных вертолетов ВКС Ми-28Н "Ночной охотник" неожиданно засветился не в Сирии, а на речном пляже станицы Мелиховской Ростовской области.

Пролетающий низко над речкой "Ночной охотник", а также сопровождающий его Ми-8 чуть повыше засняли очевидцы. Видео опубликовал телеканал "Рен ТВ".

Объяснить бреющий полет над пляжем трудно, можно лишь что пилоты искали знакомых на пляже. Впрочем, это далеко не первый случай, когда ударные вертолеты появляются перед отдыхающими. В 2016 году Ка-52 устроил целое шоу на пляже в Крыму, выполнив сложные фигуры пилотажа. Отдыхающие оценили, однако оценило ли шоу начальство, останется загадкой.