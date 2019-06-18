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Самолет НАТО экстренно сел в Кемерове

Фото: commons.wikimedia.org
Воздушному судну пришлось приземлиться из-за плохой погоды

Военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100 летел из Азии в Европу. Однако из-за грозы экипаж запросил посадку в аэропорту Кемерова. Очевидцы, глядя на громадное воздушное судно, удивились этому событию.

Самолет НАТО летел над Россией еще 13 июня, он должен был дозаправиться в Новосибирске, но планам помешала непогода в аэропорту Толмачево, поэтому экипаж не стал ждать, пока условия позволят сесть.

Журналистам местного издания "Сибдепо" об этом стало известно лишь сейчас. Как рассказал свидетель тому же порталу, самолет провел в аэропорту всего два часа. Он же выложил в своем Instagram кадры воздушного судна. 

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Публикация от Леухов Михаил (@mishaleukhov)

Полина ИВАНОВА
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