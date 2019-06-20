Индия закупила у России сотни ракет

Нью-Дели готовится к войне с Пакистаном

Индия подписала с Россией контракт на приобретение 300 управляемых ракет класса "воздух-воздух" Р-73 и 400 Р-77 средней дальности. По данным индийского издания The Print, сумма контракта составила $700 млн. Кроме того контрактом предусмотрена поставка противорадиолокационной Х-31.

Предположительно, ракеты закупаются для Су-30СМ, которые есть на вооружении ВВС Индии. А решение созрело после воздушного боя с пакистанскими истребителями в феврале.

Р-77, которые называют аналогами американских AIM-120, которыми вооружены F-16 ВВС Пакистана. Закупка такого количества ракет говорит о том, что в Нью-дели на полном серьезе опасаются вооруженного конфликта с Пакистаном, к которому нужно готовиться.