Американцы на бронемашинах уничтожили поля румынских фермеров

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Военные США а ходе учений НАТО уничтожили посевы румынских фермеров. Бронемашины появились, словно ни откуда и пронеслись прямо по полям, сильно напугав мирных жителей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики, жители пытались остановить военных, однако те продолжили давить посевы и при этом стрелять из пушек и пулеметов.
Позже в командовании США признали, что военные сбились с маршрута. Теперь американцам придется выплатить компенсацию за уничтоженные угодья. Размер суммы пока только определяется.
Подобные случаи бывают на учениях. Прошлым летом российские военные заехали со стрельбой в армянское село Паник в Ширакской области, при это местные жители об учениях ничего не знали.
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