Американцы на бронемашинах уничтожили поля румынских фермеров

На местных жителей просто не обращали внимания

Военные США а ходе учений НАТО уничтожили посевы румынских фермеров. Бронемашины появились, словно ни откуда и пронеслись прямо по полям, сильно напугав мирных жителей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики, жители пытались остановить военных, однако те продолжили давить посевы и при этом стрелять из пушек и пулеметов.

Позже в командовании США признали, что военные сбились с маршрута. Теперь американцам придется выплатить компенсацию за уничтоженные угодья. Размер суммы пока только определяется.

Подобные случаи бывают на учениях. Прошлым летом российские военные заехали со стрельбой в армянское село Паник в Ширакской области, при это местные жители об учениях ничего не знали.