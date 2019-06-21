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Американцы на бронемашинах уничтожили поля румынских фермеров

Фото: commons.wikimedia.org
На местных жителей просто не обращали внимания

Военные США а ходе учений НАТО уничтожили посевы румынских фермеров. Бронемашины появились, словно ни откуда и пронеслись прямо по полям, сильно напугав мирных жителей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики, жители пытались остановить военных, однако те продолжили давить посевы и при этом стрелять из пушек и пулеметов.

Позже в командовании США признали, что военные сбились с маршрута. Теперь американцам придется выплатить компенсацию за уничтоженные угодья. Размер суммы пока только определяется.

Подобные случаи бывают на учениях. Прошлым летом российские военные заехали со стрельбой в армянское село Паник в Ширакской области, при это местные жители об учениях ничего не знали.

Александр ИЛЬИН
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