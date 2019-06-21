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Сбитый американский беспилотник сравнили с U-2 и Паульсом

Фото: www.globallookpress.com
Из БПЛА иранцы вытащили всю начинку

Иран опубликовал фотографии сбитого американского беспилотинка RQ-4 Global Hawk, из-за которого США едва не нанесли ракетный удар по исламской республике. На выложенных в интернете снимках видны части корпуса БПЛА, по которым достаточно сложно определить модель.


Телеграм-канал "Взгляд человека в лампасах", специализирующийся на боевой авиации, полагает, что основную начинку иранцы не показали, но в будущем используют ее в своих разработках. По мнению авторов блога, уничтоженный БПЛА такая же победа для Ирана, как сбитый U-2 над территорией Советского Союза. А то, что Тегаран продемонстрировал обломки, говорит о том, что БПЛА все-таки нарушил госграницу, так как в противном случае он упал бы в воду.

Ранее Иран выложил видео, на котором суд по описанию, запечатлено уничтожение RQ-4. Под героическую музыку комплекс "Хордад-3" запускает ракеты, после чего в небе появляется большой красный шар.

Авторы видеоролика приложили к видео графику. Это странно, но на ней показано, что БПЛА был сбит над Оманским заливом, в то время как в Тегеране утверждают, что его маршрут захватил кусочек Ирана.

В этой запутанной истории с самого начала много неясного. Сначала Иран сообщил, что сбил RQ-4. США начали уверять, что вообще не запускали БПЛА в этот день, но затем поступила информация о другом дроне MQ-4C Triton. В конце концов, в Пентагоне подтвердили потери RQ-4.

Вероятно, БПЛА летел либо очень близко, либо немного захватил территорию Ирана. Шаг Тегерана вполне осознанный. Вдоль российских границ постоянно летают RQ-4, но Москва не уничтожает их, хотя могла это сделать десятки раз.

И как сообщил RT Arabic, командующий ВВС Ирана сделал заявление, что Тегеран воздержался от уничтожения американского самолета-разведчика P-8 Poseidon, на борту которого было 35 человек. "Цель было предупредить "американских террористов", – сказал генерал.

Александр ИЛЬИН
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