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Испытания ракеты для "Ночного охотника" попали на видео

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Вертолеты Ми-28НМ получили возможность уничтожать танки врага с безопасного расстояния

Новейшая ракета для российского ударного вертолета стала настоящим прорывом.

Видео первого применения опубликовал телеканал "Звезда". Ракета способна наносить удары по наземным, подводным и надводным целям и действует с большого расстояния. Таким образом, экипаж больше не входит в опасную зону. Об этом рассказал генконструктор АО "Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля" Виталий Щербина.

"К этому долго шли, это прорыв, действительно",

заявил он.

Вертолеты Ми-28НМ с легкими многоцелевыми управляемыми ракетами поступят на вооружение армии РФ в ближайшее время.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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