Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия принимает на вооружение убийцу "Томагавков"

Фото: commons.wikimedia.org/Nickel nitride
"Сосна" отправит "на пенсию" "Тунгуску"

Российские военные, наконец, решили принять на вооружение ЗРК "Сосна", который должен заменить в войсках советскую "Тунгуску". Как сообщает РИА "Новости" со ссылаясь на представителя холдинга "Высокоточные комплексы", комплекс успешно прошел испытания весной и теперь поступит в войска. Правда, произойдет это только в 2022 году.

Как утверждает директор предприятия-разработчика КБточмаш имени А.Э. Нудельмана Валерий Макеев, это эффективный, точный, и что немаловажно, живучий зенитно-ракетный комплекс.

Дальность поражения ракет у "Сосны" до 10 км, в то время как у "Тунгуски" до 8 км. По высоте новый ЗРК тоже лучше: 5 км против 3,5 км.

Фото: commons.wikimedia.org/Л.П. Джепко (CC BY-SA 3.0)У "Сосны" лазерная система наведения, поэтому комплекс значительно точнее "Тунгуски". И еще необходимо отметить, что "Сосна" может защитить колонну прямо марше, как новейший "Тор". Это позволит сэкономить уйму времени, много жизней, а сам комплекс будет труднее уничтожить.

Предполагается, что "Сосна" сможет защитить даже от крылатых ракет, против которых бессильны многие продвинутые комплексы средней и большой дальности.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей