Россия принимает на вооружение убийцу "Томагавков"

"Сосна" отправит "на пенсию" "Тунгуску"

Российские военные, наконец, решили принять на вооружение ЗРК "Сосна", который должен заменить в войсках советскую "Тунгуску". Как сообщает РИА "Новости" со ссылаясь на представителя холдинга "Высокоточные комплексы", комплекс успешно прошел испытания весной и теперь поступит в войска. Правда, произойдет это только в 2022 году.

Как утверждает директор предприятия-разработчика КБточмаш имени А.Э. Нудельмана Валерий Макеев, это эффективный, точный, и что немаловажно, живучий зенитно-ракетный комплекс.

Дальность поражения ракет у "Сосны" до 10 км, в то время как у "Тунгуски" до 8 км. По высоте новый ЗРК тоже лучше: 5 км против 3,5 км.

У "Сосны" лазерная система наведения, поэтому комплекс значительно точнее "Тунгуски". И еще необходимо отметить, что "Сосна" может защитить колонну прямо марше, как новейший "Тор". Это позволит сэкономить уйму времени, много жизней, а сам комплекс будет труднее уничтожить.



Предполагается, что "Сосна" сможет защитить даже от крылатых ракет, против которых бессильны многие продвинутые комплексы средней и большой дальности.