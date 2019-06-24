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США строят беспилотную подлодку будущего

Кадр youtube.com
Американцы приготовили принципиально другой ответ российскому "Посейдону"

В то время как Россия создает подлодку-торпеду Судного дня "Посейдон" с билетом в один конец, США пошли по другому пути. Стало известно, что 50-тонную беспилотную субмарину Orca вооружат торпедами и оснастят новейшими датчиками. Подводный аппарат сможет совершать дерзкие атаки на корабли, а также защищать свой флот от подлодок противника. Фактически – это многоцелевая беспилотная субмарина, которая будет заменять небольшие подводные лодки, вроде российской "Варшавянки".

По словам руководителя программы беспилотных систем капитана Пита Смолла, "Орку" начали строить в мае этого года. Она представляет из себя военную версию гражданских Echo Voyager и Echo Ranger производства "Боинг".

Аппарат может погружаться на глубину 3352 метра, недостижимую для большинства обычных подлодок. Дальность "Орки" – 6500 морских миль, что тоже достаточно серьезный показатель.

Лодка полностью автономная, как и "Посейдон", ей не нужно управлять с корабля. Мощный гидролокатор позволит ей засекать корабли и подлодки противника на большом расстоянии.

Кадр youtube.com

Подлодки-беспилотники в корне изменят тактику военно-морских сил. "Орка" сможет как вести разведку, так и атаковать цели под водой, над водой и даже на суше. Аппарат можно будет отправлять глубже в тыл противника, не ставя под угрозу десятки жизней моряков. Выходить она будет из доков, как обычная субмарина, то есть у нее не будет носителя.

Очевидна аналогия с беспилотниками: если раньше США отправляли чуть ли не в космос стоящий баснословных денег SR-71с пилотом, то теперь спокойно отправляют RQ-4 и не спеша разрабатывают опять же беспилотный SR-72.

По словам Смолла, специально для "Орки" будет разработан торпедный аппарат. Пока решается, какими будет торпеды первой беспилотной подлодки.

Александр ИЛЬИН
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