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С-500 готов к серии

Фото Сергея Балаклеева /ИТАР-ТАСС/.
Производить будут пока непонятно что

Новый зенитно-ракетный комплекс С-500, которого как и "Авангард" никто не видел, достиг серийной готовности. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В ходе отработки подтверждены основные характеристики, и ЗРС готова к серийному производству", – подчеркнул топ-менеджер, так и не раскрыв ни технические характеристики, ни описав внешний облик "Прометея".

Из-за секретности проекта СМИ остается довольствоваться лишь отдельными "вбросами", которые также не слишком проливают свет на комплекс.

 Все что известно на данный момент, что система включает несколько видом ракет и новые РЛС. Так в апреле заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов сказал, что разработка ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению. Предполагаемый радиус поражения С-500 – 600 км. Система может перехватывать заатмосферные цели, а также гиперзвуковые блоки.

"Прометей" способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических ракет, летящих со скоростью до 7 км/с.

До сих пор не было опубликовано ни одной фотографии С-500, только видео запусков ракет, которые предположительно входят в состав системы. Аналогично никто не не видел "живьем" гиперзвуковой "Авангард", а вот "Кинжал" уже выглядит вполне реальной разработкой.

Александр ИЛЬИН
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