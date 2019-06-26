Полуостров находится в опасности

На Крым надвигается угроза, предупредили в Росгвардии солдат и офицеров полуострова. По словам ее директора Виктора Золотова, военнослужащие должны держать ухо востро, поскольку они могут стать жертвами провокации. Впрочем в опасности, отметил он во время своей рабочей поездки, сейчас находится весь Крым.

"Объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для разного рода провокаций и находиться в эпицентре агрессивных устремлений",

– заявил Золотов, передает пресс-служба возглавляемого им ведомства.



Ранее стало известно, что против военного руководства РФ замышляется информационная война. В Минобороны пообещали ответить на вбросы в СМИ, напоминает "Царьград".