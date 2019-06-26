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На Крым надвигается угроза, предупредили в Росгвардии солдат и офицеров полуострова. По словам ее директора Виктора Золотова, военнослужащие должны держать ухо востро, поскольку они могут стать жертвами провокации. Впрочем в опасности, отметил он во время своей рабочей поездки, сейчас находится весь Крым.
"Объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для разного рода провокаций и находиться в эпицентре агрессивных устремлений",
– заявил Золотов, передает пресс-служба возглавляемого им ведомства.
Ранее стало известно, что против военного руководства РФ замышляется информационная война. В Минобороны пообещали ответить на вбросы в СМИ, напоминает "Царьград".
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