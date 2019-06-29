Турция получит часть технологи С-400

Анкара сможет полноценно пользоваться комплексами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по контракту Россия частично передаст Турции технологии комплексов С-400.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о полной сдаче всех секретов.

"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производство. Частичную",

– цитирует Пескова ТАСС.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.

Против покупки комплексов активно выступали в США. Вашингтон предупреждал Анкару, что в случае покупки российского оружия они лишатся поставок истребителей-бомбардировщиков F-35.