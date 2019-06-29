Турция получит часть технологи С-400

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по контракту Россия частично передаст Турции технологии комплексов С-400.
При этом он подчеркнул, что речь не идет о полной сдаче всех секретов.
"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производство. Частичную",
– цитирует Пескова ТАСС.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.
Против покупки комплексов активно выступали в США. Вашингтон предупреждал Анкару, что в случае покупки российского оружия они лишатся поставок истребителей-бомбардировщиков F-35.
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