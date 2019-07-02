Рядом с бронемашиной обнаружили останки экипажа

В Ростовской области, недалеко от Незалежной, специалисты раскопали тяжелый советский танк КВ-1 под названием "Клим Ворошилов". Поисковики предполагают, что машину уничтожили немцы 18 августа 1943-го в тот момент, когда танкисты пытались прорвать их эшелонированную линию обороны.

В тот год Великой Отечественной войны войска Южного фронта, которым командовал маршал Федор Толбухин, несмотря на тяжелые бои, перебрались через реку Миус и взяли под контроль территорию размером в 10 км. Однако немцы остановили наступление советской армии с помощью элитных танковых дивизий, которые направили в Ростовскую область с Курской дуги, а также поддержки с воздуха.

"Судя по обнаруженным частям, КВ-1 сначала подорвался на противотанковой мине и потерял ход. Экипаж пытался восстановить машину, но в этот момент налетели немецкие пикировщики и разбомбили беззащитный для ударов с воздуха танк",

– цитирует руководителя поискового объединения "Миус-Фронт" Андрея Кудрякова "Российская газета".

По мнению экспертов, КВ-1 был частью 62-й тяжелой танковой бригады прорыва. В день гибели танкистов и их бронемашины, как утверждают исторические документы, немцы с помощью авиации и артиллерийского огня лишили советскую часть целых 15 тяжелых танков. Как рассказал Кудряков, найденные обломки помогут восстановить историю КВ-1 и солдат.