Военный самолет США отбомбился по Флориде

Снаряды упали из-за столкновения штурмовика с птицей

Над штатом Флорида, около населенного пункта Суванни-Спрингс из самолета ВВС США A-10C Thunderbolt II неожиданно вылетели три учебные бомбы. По предварительной информации, пострадавших нет, но опасные снаряды еще не нашли.

Представители военной базы США Moody, с которой вылетел штурмовой самолет, сообщили, что он сбросил три невзрывных боеприпаса BDU-33, имитирующие настоящие 226-килограммовые бомбы M1a-82. Каждый упавший снаряд весит 11 кг, его длина составляет 6 метров, а диаметр – около метра.

Несмотря на то, что бомбы представляют собой муляжи, они содержат пиротехнический заряд, поэтому дотрагиваться до них опасно.

По сообщению издания Business Insider, за последние 24 года военные самолеты США столкнулись с 105 тысячами птиц, из-за чего страна потеряла 27 летчиков и 13 воздушных судов. А общий ущерб от таких инцидентов составляет 800 млн долларов.