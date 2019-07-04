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США опозорились на весь мир ржавым оружием

Фото: www.globallookpress.com
Трамп решил показать всему миру военную мощь, но что-то пошло не так

В праздничных мероприятиях в честь Дня независимости Соединенных Штатов публике покажут бронемашины со следами коррозии и облупившейся краской. Но Пентагон сделал вид, что так и нужно.

Накануне журналисты и интернет-пользователи обратили внимание на то, что в преддверии праздника рядом с мемориалом Авраама Линкольна в Вашингтоне появились две бронемашины "Брэдли" "не первой свежести" со снятыми стволами, а также два танка, бронированный внедорожник и бронированная ремонтно-эвакуационная машина, передает РИА "Новости".

"Белый дом попросил именно их. Было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею",

– сообщили в пресс-службе Министерства обороны США в ответ на вопрос, почему на празднике будет всего шесть машин и почему они так плохо выглядят.

Фото: www.globallookpress.com

По сценарию торжества ржавая военная техника станет фоном для выступления президента страны Дональда Трампа, посвященного "военной мощи США". Изначально предполагалось, что в День независимости в городе пройдет настоящий военный парад, а над Белым домом пролетят боевые самолеты и вертолеты, в том числе новейший истребитель F-35 и президентский "борт номер один".

Однако муниципальные власти затребовали компенсацию в размере $22 миллионов, и Трамп передумал. Пролет военной техники пройдет в усеченном режиме, а вместо парада по главным улицам столицы шесть ржавых машин просто поприсутствуют на празднике. Зато налогоплательщикам прихоть главы государства обойдется всего в $1 миллион. Впрочем, в эту сумму не вошли убытки авиакомпаний, которые перенесли около сотни рейсов из-за закрытия аэропорта Вашингтона.

Главный праздник США – День независимости – празднуется 4 июля. В этот день в 1789 г. "отцы-основатели" государства подписали Декларацию о независимости.

Андрей ФИЛАТОВ
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