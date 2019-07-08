Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США угрожают России флотом F-22

Фото: flickr.com/bonkura32design
Прогулка слона: десятки истребителей готовят мощный удар

По мере того как Россия милитаризует Арктику, говоря США, что Крайний Север – это вотчина Москвы, американцы дают понять, что не будут мириться с доминированием русских где бы то ни было. В октябре прошлого года впервые за 30 лет в воды Норвегии вошел авианосец, а в саму скандинавскую страну перебросили еще больше американских военных. Подлодки ВМС США начали еще активнее действовать в водах Арктики.

Почти одновременно Пентагон продемонстрировал еще один из своих козырей – истребителей F-22 на Аляске с транспортниками С-17 Globemaster III и самолетами ДРЛО Е-3 Sentry.


В ВВС США это называют Elephant Walk или "прогулка слона", когда на аэродром выруливает вся эскадрилья F-22 из 24 истребителей F-22 из состава объединенной базы Эльмендорф-Ричардсон, а за ними возвышаются С-17 и Е-3 Sentry. Затем самолеты по одному взлетают.

Развертывание происходило в рамках учений Polar Force, которые продолжались две недели. Задачей было продемонстрировать быстрое развертывание и переброску F-22 в район боевых действий.

E-3 снабжали пилотов F-22 нужно информацией о целях, а С-17 были готовы взять на борт группу десантников, чтобы перебросить в зону конфликта. При желании можно было добавить и воздушного танкера, чтобы увеличить боевой радиус самых опасных американских истребителей.

Конкретно F-22 на Аляске призваны быстро среагировать на конфликт в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона. Но у США есть возможность разместить F-22 на аэродромах Скандинавии и угрожать уже российскому Северу.

Вашингтон не устраивает тот факт, что Россия застолбила за собой Северный морской путь и строит военные базы в Арктике с размещением спецтехники вроде "Тор-М2ДТ".

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Европа нашла управу на Россию из-за паспортов для Донбасса

В ЕС разочарованы действиями Москвы в плане обретения жителями региона российского гражданства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей