США угрожают России флотом F-22

Прогулка слона: десятки истребителей готовят мощный удар

По мере того как Россия милитаризует Арктику, говоря США, что Крайний Север – это вотчина Москвы, американцы дают понять, что не будут мириться с доминированием русских где бы то ни было. В октябре прошлого года впервые за 30 лет в воды Норвегии вошел авианосец, а в саму скандинавскую страну перебросили еще больше американских военных. Подлодки ВМС США начали еще активнее действовать в водах Арктики.

Почти одновременно Пентагон продемонстрировал еще один из своих козырей – истребителей F-22 на Аляске с транспортниками С-17 Globemaster III и самолетами ДРЛО Е-3 Sentry.

В ВВС США это называют Elephant Walk или "прогулка слона", когда на аэродром выруливает вся эскадрилья F-22 из 24 истребителей F-22 из состава объединенной базы Эльмендорф-Ричардсон, а за ними возвышаются С-17 и Е-3 Sentry. Затем самолеты по одному взлетают.

Развертывание происходило в рамках учений Polar Force, которые продолжались две недели. Задачей было продемонстрировать быстрое развертывание и переброску F-22 в район боевых действий.

E-3 снабжали пилотов F-22 нужно информацией о целях, а С-17 были готовы взять на борт группу десантников, чтобы перебросить в зону конфликта. При желании можно было добавить и воздушного танкера, чтобы увеличить боевой радиус самых опасных американских истребителей.

Конкретно F-22 на Аляске призваны быстро среагировать на конфликт в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона. Но у США есть возможность разместить F-22 на аэродромах Скандинавии и угрожать уже российскому Северу.

Вашингтон не устраивает тот факт, что Россия застолбила за собой Северный морской путь и строит военные базы в Арктике с размещением спецтехники вроде "Тор-М2ДТ".