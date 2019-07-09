Утром деньги - вечером С-400: поставки Индии затягиваются

Покупка комплекса будет производиться в несколько этапов

В отличие от Турции, которая начала получать С-400 максимально быстро, поставки зенитно-ракетного комплекса Индии затянутся на несколько лет. Москва рассчитывает на аванс от Нью-Дели до конца 2019 года. Только в этом случае поставки системы могут начаться на рубеже 2020-2021 годов, а завершатся к 2025-му.

Как заявил в интервью РИА "Новости" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов, первую партию в Москве рассчитывают поставить Индии к концу 2020-го или к началу 2021-го. Затем партии будут отправляться заказчику с периодичностью в несколько лет.

Дрожжов отметил, что решение Индии и Турции приобрести С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, говорит об уникальности комплекса. По его словам, ЗРК намного превышает все аналоги из США и других стран.

Зарубежные эксперты признают эффективность комплекса против истребителей четвертого поколения, однако уверяют, что сбить из него F-35, F-22 и тем более B-2 все равно будет очень сложно, так как радар хоть и увидит, но не захватит цель.

Индия и Россия подписали контракт на поставку С-400 еще осенью 2018 года на сумму $5,43 млрд. Нью-Дели получит пять полковых комплектов.