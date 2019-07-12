С-400 удивили журналистов в Турции

Под брезентом не оказалось ракет

Центральные телеканали Турции в прямом эфире передавали картинку выгрузки С-400 из российского самолета "Руслан". Однако какого же было их разочарование, когда из грузового отсека выехали комплексы, но та часть, где должны были находиться ракеты, оказалась закрытой брезентом.

Судя по видео, которое опубликовал Cumhuriyet TV, комплексы могли доставить пока без ракет, так как часть под брезентом должна быть по идее массивнее. Сложилось такое впечатление, что на прицеп водрузили что-то другое. Можно предположить, что ракеты доставят другим рейсом.

Саму территорию на базе Мюртед оградили от журналистов, которых, разумеется, не пустили и на взлетную полосу.