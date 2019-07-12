Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С-400 удивили журналистов в Турции

Фото: mil.ru/
Под брезентом не оказалось ракет

Центральные телеканали Турции в прямом эфире передавали картинку выгрузки С-400 из российского самолета "Руслан". Однако какого же было их разочарование, когда из грузового отсека выехали комплексы, но та часть, где должны были находиться ракеты, оказалась закрытой брезентом.


Судя по видео, которое опубликовал Cumhuriyet TV, комплексы могли доставить пока без ракет, так как часть под брезентом должна быть по идее массивнее. Сложилось такое впечатление, что на прицеп водрузили что-то другое. Можно предположить, что ракеты доставят другим рейсом.

Саму территорию на базе Мюртед оградили от журналистов, которых, разумеется, не пустили и на взлетную полосу. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Стоит на растяжке: разговор с Путиным дорого обошелся Зеленскому

Украинские патриоты набросились на своего президента

Немцы против: санкции в адрес России оказались важнее экономических интересов

Жители ФРГ рассказали о России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей