Комплексы доставляют по "воздушному мосту"

В Анкару прибыл уже восьмой самолет с компонентами системы С-400, которую Турция приобрела у России. Как сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, Ан-124 "Руслан" приземлился на авиабазе Мюртед.

По данным газет "Известия", поставки первого комплекта С-400 должны завершиться в течение этой недели. Полностью контакт будет выполнен в апреле 2020 года. Воздушный мост между Турцией и Россией уже работает. Всего Москва поставит Анкаре четыре дивизиона С-400. Каждый комплекс состоит не только из тягача, пусковой установки и ракет, но и всевысотного обнаружителя 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930, радара раннего обнаружения, командного центра и заряжающей машины.

Все это оборудование в данный момент и доставляется в Турцию тяжелыми транспортными самолетами.

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что приобретая у России С-400, Анкара не готовится к войне, а всего лишь хочет обеспечить безопасность государства. При этом турецкий лидер подчеркнул, что переговоры по F-35 продолжаются и он надеется, что они с Трампом все-таки придут к общему решению.

На данный момент поставки F-35 туркам заморожены из-за С-400. Однако в Пентагоне дали неоднозначно понять, что Турция нужна в программе F-35 и взять и просто так так выкинуть из нее Анкару не получится.