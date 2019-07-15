Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Анкану прилетел восьмой "Руслан" с С-400

Фото:Zuma\TASS
Комплексы доставляют по "воздушному мосту"

В Анкару прибыл уже восьмой самолет с компонентами системы С-400, которую Турция приобрела у России. Как сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, Ан-124 "Руслан" приземлился на авиабазе Мюртед.

По данным газет "Известия", поставки первого комплекта С-400 должны завершиться в течение этой недели. Полностью контакт будет выполнен в апреле 2020 года. Воздушный мост между Турцией и Россией уже работает. Всего Москва поставит Анкаре четыре дивизиона С-400. Каждый комплекс состоит не только из тягача, пусковой установки и ракет, но и всевысотного обнаружителя 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930, радара раннего обнаружения, командного центра и заряжающей машины.

Все это оборудование в данный момент и доставляется в Турцию тяжелыми транспортными самолетами.

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что приобретая у России С-400, Анкара не готовится к войне, а всего лишь хочет обеспечить безопасность государства. При этом турецкий лидер подчеркнул, что переговоры по F-35 продолжаются и он надеется, что они с Трампом все-таки придут к общему решению.

На данный момент поставки F-35 туркам заморожены из-за С-400. Однако в Пентагоне дали неоднозначно понять, что Турция нужна в программе F-35 и взять и просто так так выкинуть из нее Анкару не получится.


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Плохой день для Зеленского: россияне объединились с украинцами. LIVE

Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить

Купить легко и дешево: от повышенного давления спасет известный фрукт

Плод поможет не только в борьбе с гипертонией, но и с другими заболеваниями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей