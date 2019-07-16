ВСУ сожгли "Змеем-Горынычем" своих же солдат

В Киеве замалчивают страшное ЧП

Военные ВСУ обстреляли свои же позиции из системы разминирования УР-77 "Метеорит", забыв присоединить тормозной канат. В результате шланг, наполненный пластидом рухнул на свои позиции – три человека погибли, еще 11 ранены.

Об этом рассказал представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в эфире "Первого Республиканского телеканала".

УР-77 "Метеорит" предназначен для разминирования участков, чтобы по ним затем могла пройти техника. Но, например, на войне в Сирии, правительственные войска используют "Горынычей", как еще называют комплексы, для уничтожения боевиков в условиях городской застройки.

Стрельба из УР-77 всегда сопряжена с определенным риском, и в случае несоблюдения правил безопасности приводит к печальным последствиям. Так, по время первой Чеченской войны из-за ЧП с "Горынычем" погибли 28 российских военнослужащих.

Шланг набитый взрывчаткой, поднимает ракетный двигатель. Затем срабатывает разъединительное устройство, которое отсоединяет ракеты, а тормозной трос удерживает снаряд при приземлении.

Машина отходит и натягивает весь заряд по полю. Трос расправляет "колбасу" пластида, он же является электрическим кабелем, по которому проходит сигнал на подрыв.

В пресс-центре Операции объединенных сил ничего о ЧП не сообщали. Равно как и украинские СМИ, которые, в основном, пишут об успехах ВСУ.