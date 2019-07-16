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Собьет и точка: российский генерал заступился за С-400

Фото: Utro.Ru
Американцы пусть "скрежечут зубами"

Герой России Владимир Михайлов, боевой генерал, возглавлявший ВВС в 2002-2007 годах, прокомментировал высказывания западных экспертов об уязвимости С-400. Те заявили, что система эффективна только в комплексе с С-300, "Тором" и другими комплексами, а по отдельности не так сильна. Кроме того, система якобы не раскроет своих возможностей в гористой местности, а как известно, в Турции она присутствует. Владимир Михайлов заявил, что написать можно что угодно.

"А правда в том, что наши "Триумфы" способны эффективно отражать массированные налеты всех современных средств воздушного нападения", – цитирует RT ветерана первой Чеченской войны.

При этом Михайлов согласился, что С-400 предназначен для обнаружении и уничтожении стратегически опасных целей на большой дальности. А защищать С-400 от крылатых ракет должны ЗРК "Панцирь С-1", которые есть в каждом полковом комплекте "Триумфов".

"Американцам остается лишь скрежетать зубами", – подытожил летчик.

Система С-400 с недавних пор стала едва ли не визитной карточкой "Рособоронэкспорта". Дивизион купил Китай, Турция, Индия, и судя по всему, это лишь первые покупатели.

Вместе с тем у США есть повод очернить российский комплекс, так как такая популярность "Триумфа" Пентагон крайне не устраивает. Ранее комплекс, который еще ни разу не прояви себя, раскритиковали шведские военные аналитик, полагающие, что С-400 перехвалили.

Александр ИЛЬИН
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