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Минус девять миллиардов: С-400 влетят Турции в копеечку

Фото: flickr.com/U.S. Department of Defen
Вашингтон и Анкара сыпят угрозами в адрес друг друга

После того как американцы сами посчитали за Турцию убытки от срыва сделки по F-35, в Анкаре назвали решение США "односторонним и незаконным шагом", который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям партнерам по НАТО.

Об это говорится на официальной странице Министерства иностранных дел Турции. В сообщении также подчеркивается, что Анкара предлагала создать рабочую группу с Североатлантическим альянсом, чтобы обсудить этот вопрос, однако предложение осталось без ответа.

Неслучайно МИД Турции упомянул запрещенное в России "Исламское государство", организации курдов PYD и YPG, которые Анкара считает террористическими, а также радикальных фетхуллахистов FETO, последователей писателя Фетхуллаха Гюлена, а настоящее время проживающего в США.

У Турции и США разные взгляды и на представителей этих объединений, достаточно вспомнить курдов, которых американцы поддерживают в Сирии, а турки, напротив, ничего хорошего им не желают. В будущем отношения между странами в этом смысле могут стать еще напряженнее. Хотя страны и заявили, что дальнейшие совместные учения в рамках НАТО продолжатся, шероховатости точно будут.

Фото: Zuma\TASS"Нынешнее решение руководства республики подрывает обязательства и будет иметь негативные последствия по оперативной совместимости с альянсом", – цитирует "МИР24" замминистра обороны по закупкам и тыловому обеспечению США Эллен Лорд. 

К слову, она же заявила, что убытки Турции из-за исключения из программы F-35 обойдутся Анкаре в $9 млрд. Это существенно больше, чем Анкара потратит на С-400. Как известно, в Турции должны были производиться сотни комплектующих для F-35.

Александр ИЛЬИН
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