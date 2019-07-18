Незалежной не удастся запугать Россию крохотным кораблем, пушка которого легко может выйти из строя

В Черном море прошли учения США и Украины Sea Breeze, за которыми наблюдали специалисты из Китая. Незалежная выдвинула на тренировки катер проекта "Гюрза", на который украинские адмиралы не могут налюбоваться. Однако китайские журналисты были шокированы тем, что украинцы пугают Россию войной с такой несущественной техникой.

Авторы издания Sohu подчеркнули, что украинский катер водоизмещением 50 тонн выглядел жалко рядом с восьми тысячным эсминцем США. По их мнению, Незалежная поставила на учения эту "рыбацкую лодку" от безысходности, потому что бронированный артиллерийский катер проекта 58155 стал первым кораблем, который Украина создала сама со времен холодной войны.

Авторы материала отмечают, что США обещали выдать Украине фрегаты Perry, у которых водоизмещение около 4 тыс тонн, но так пока этого и не сделали. Поэтому Киеву приходится защищать море таким крохотным катером.

Как подчеркивает издание "Русское оружие", "Гюрза" бесполезен при патрулировании в прибрежной морской зоне. Причина этого заключается в том, что пушка не может эффективно стрелять, если у нее нет противовеса, который бы улучшил устойчивость и стабилизировал боевой модуль. А сухопутные противотанковые ракетные комплексы, которые размещены на катерах, не могут нести морскую службу, потому что быстро перестают работать из-за влажности.

"Что касается хвастовства западных экспертов о том, что "Украина использовала маневры для демонстрации силы против России”, то можно только сказать, что этого 50-тонного маленького канонерского корабля недостаточно, чтобы напугать "воинственный народ", – считают в Китае.