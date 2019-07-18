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Россия оставит напоследок в ядерной войне "оружие возмездия"

Фото: www.globallookpress.com
Москва не позволит врагу выжить

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник", которая оснащена малогабаритной ядерной энергоустановкой, самое что ни на есть "оружие возмездия". В этом уверен военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

В своей новой статье, опубликованной в "Российской газете", специалист высказывает теорию о том, что "Буревестник" Россия использует лишь тогда, когда по "стране-агрессоре" ударят боеголовками межконтинентальных баллистических ракет.

Леонков указывает на то, что эта уникальная ракета завершит полное разрушение гражданской инфраструктуры врага, отправив это государство в "каменный век". Он считает, что энергоустановка "Буревестника" создана по типу советских проектов ядерного авиационного двигателя (ЯАД).

"Результаты работ положили на полку архива, с которой их достали тогда, когда в области разработки компактных ядерных реакторов Россия стала единственной страной в мире",

– отметил эксперт.

Леонков обратил внимание на то, что ракета летает со дозвуковой скоростью, поэтому ей нестрашны средства противовоздушной и противоракетной обороны противника. К тому же ПВО и ПРО врага уничтожат МБР, а те, которые уцелеют, ракета просто обойдет стороной. А комплексы, по его мнению, которые контролируют воздушную обстановку в ионизированной атмосфере не заметят радиоактивный выхлоп "Буревестника".

По словам Леонкова, ядерный подводный беспилотник "Посейдон" тоже является "оружием возмездия". 

Полина ИВАНОВА
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