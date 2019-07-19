Американцы раскрыли новые возможности F-35

Эскадрильям-агрессорам нужно больше самолетов

Новые возможности F-35 привели к тому, что командиры эскадрилий-агрессоров для учебных боев вынуждены искать другие истребители, чтобы хоть как-то противостоять новому детищу Lockheed Martin.

Как заявил Seapower Magazine бывший летчик-истребитель ВВС США, а ныне директор компании Airborne Tactical Advantage Джеффри Паркер, F-35 может легко противостоять брошенным на него самолетам, и тренировка теряет всякий смысл.

"Ни один самолет даже рядом не стоял. Я дрался с F-35B в Бофорте, и это произвело на меня сильно впечатление. Даже в руках "зеленого" курсанта это мощное оружие", – сказал Паркер.

На данный момент для обучения летчиков используют "Талоны" F-5, F/A-18. В школе Topgun можно вступить в бой и с F-16, однако F-35 обнаруживает их всех намного раньше.

В итоге получается, что для того, чтобы заставить понервничать летчика F-35 нужно вдвое больше "плохих парней". По мнению Паркера, на эту роль прекрасно бы подошли F-16 и Су-27 с усовершенствованными радарами. В идеале, это наверно Су-35С и F-15X, который пока еще в разработке. Но у них есть существенный минус – два двигателя, которые будут "пожирать" огромное количество топлива.

Кроме того, противник F-35 должен быть оборудован АФАР, только в этом случае можно говорить о равных условиях. К слову, из российских истребителей такой радар есть только у Су-57.

Похожую проблему давно испытывают летчики F-22. В ходе учений на пару "Рэпторов" обычно кидают 12 истребителей четвертого поколения. Иначе в упражнении нет никакого смысла.