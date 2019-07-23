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Российские телескопы засекли в космосе секретные спутники США

Фото: pixabay.com
СМИ: разведчики затаились на геостационарной орбите

Европейское космическое агентство, опираясь на данные, полученные благодаря российским телескопам, опубликовало список засекреченных американских космических аппаратов на геостационарной орбите.

Как сообщает РИА "Новости", всего их 1638. Из них 529 – работающие спутники. В том числе, аппараты связи для радиотехнической разведки и сбора данных о космической обстановке, а также ступени ракет-носителей и сломанная техника.

В списке фигурируют спутники GSSAP, Orion, Mercury и CLIO. Разглядеть объекты, по данным РИА "Новости", помогли в Институте прикладной математики имени Келдыша РАН, Астрономического научного центра и Межгосударственной корпорации "Вымпел". На сайте Европейского космического агентства (ESA) информация о списке отсутствует.

Александр ИЛЬИН
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