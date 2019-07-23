Российские телескопы засекли в космосе секретные спутники США

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Европейское космическое агентство, опираясь на данные, полученные благодаря российским телескопам, опубликовало список засекреченных американских космических аппаратов на геостационарной орбите.
Как сообщает РИА "Новости", всего их 1638. Из них 529 – работающие спутники. В том числе, аппараты связи для радиотехнической разведки и сбора данных о космической обстановке, а также ступени ракет-носителей и сломанная техника.
В списке фигурируют спутники GSSAP, Orion, Mercury и CLIO. Разглядеть объекты, по данным РИА "Новости", помогли в Институте прикладной математики имени Келдыша РАН, Астрономического научного центра и Межгосударственной корпорации "Вымпел". На сайте Европейского космического агентства (ESA) информация о списке отсутствует.
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